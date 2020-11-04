Литва запроваджує повторний карантин

Уряд Литви ухвалив рішення про запровадження повторного карантину з 7 листопада. Передбачається, що обмежувальні заходи діятимуть упродовж трьох тижнів.

Про це пише Delfi.

Із наступної суботи в громадських місцях можна буде збиратися групами не більше ніж 5 осіб. При цьому необхідно дотримуватися дистанції 2 метри і уникати прямого фізичного контакту.

На похоронах можуть бути присутні не більше 10 осіб.

Маски в громадських місцях повинні носити всі жителі віком від 6 років. Маски не потрібні тим, хто займається спортом на вулиці, бере участь у спортивних змаганнях, а також суддям.

Також будуть обмежені поїздки в міському, приміському та міжміському транспорті. При цьому можна займати тільки сидячі місця і сидіти за метр одне від одного.

На час карантину будуть заборонені всі комерційні та некомерційні культурні, розважальні та спортивні заходи, ярмарки та інші збори, які проводять у приміщенні і на свіжому повітрі. Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.

Під час карантину будуть працювати дитячі садки, дошкільні заклади та початкова школа. Учні 5-12 класів навчатимуться дистанційно.

Не можна відвідувати хворих у лікарнях (окрім пацієнтів у критичному стані, дітей до 14 років і породіль), мешканців будинків соціальної опіки і дитячих будинків.

Роботу медустанов під час карантину регламентує встановлений главою МОЗ порядок. Значну частину послуг надають віддалено. Контактно надають послуги зубних лікарів, огляду вагітних, породіль, новонароджених, вакцинації, проходження медогляду перед працевлаштуванням.

Релігійним громадам рекомендують організовувати всі служби дистанційно (крім заупокійної, на якій можуть бути присутні не більш ніж 10 осіб).

Уряд також планує надавати фінансову допомогу, якщо через карантинні обмеження оборот госпсуб'єктів впаде не менше ніж на 30% і якщо не менше від 40% суб'єктів у відповідному секторі, які здійснюють господарську діяльність, також зіткнуться з падінням обороту.

Нагадаємо, загальнонаціональний карантин у Литві діяв із середини березня до середини червня. У країні з менш ніж 3-мільйонним населенням від початку пандемії виявлено 18 092 випадки коронавірусу, 5 082 пацієнти з ковідом одужали, 182 померли.