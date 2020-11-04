Адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter позначили повідомлення, в яких президент США Дональд Трамп заявляє, що у нього збираються вкрасти "велику перемогу", як неправдиві.

"Остаточні результати можуть відрізнятися від початкового підрахунку голосів, оскільки підрахунок бюлетенів буде тривати протягом декількох днів або тижнів", - йдеться в повідомленні, розміщеному поруч із постами Трампа.

Нагадування про те, що результатів президентських виборів ще не оголошено, також з'явилися біля поста Джо Байдена.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп виступив із заявою після дня виборів. Він сказав, що явка на виборах були рекордною, а також заявив, що "виграв скрізь" і зібрався звертатися до Верховного суду.