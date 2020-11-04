Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
Народні депутати проголосили заяву-заклик до суддів Конституційного Суду піти у відставку
Народні депутати проголосили заяву-заклик до суддів Конституційного Суду піти у відставку
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що "виграв скрізь" і зібрався звертатися до Верховного суду

Він вважає, що його супротивники вдалися до шахрайства. 

Трамп заявив, що "виграв скрізь" і зібрався звертатися до Верховного суду
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою після дня виборів нового президента. Він сказав, що явка на виборах були рекордною.

"Ми виграли все, ми виграли скрізь... Ми готуємося святкувати", - заявив він під час виступу. 

Трамп додав, що переміг з великим відривом навіть у неочікуваних штатах - Огайо та Техасі.

"Ми виграли в Техасі з величезним відривом і вони навіть не включили в підрахунок. Ми їх випередили на 17 000 голосів, виграли в Північній Кароліні, на 1,4% більше отримали, вони не наздоженуть нас. І в Арізоні, і хтось сказав, що це була не перемога. Але дійсно ми отримали там багато голосів", - зазначив Трамп.

Особливо він відзначив перемогу з великим відривом у Пенсильванії. Водночас Трамп заявив, що результати виборів будуть переглядатися у Верховному суді.

"Приходить повідомлення, що вони знали, що не зможуть перемогти... З найпершого дня, коли я почув, що вони надсилатимуть поштою, я це сказав. Флорида стала для нас неймовірною перемогою, Техас, Огайо... Півнчна Кароліна - прекрасна перемога. І раптом все припинилося - це обман, це ганьба. Ми готувалися до того, що ми виграємо ці вибори. І, чесно кажучи, ми виграли ці вибори", - заявив Трамп.

Він зазначив, що обов'язково звернеться до Верховного суду.

Згідно з інформацією USA Today, Трамп нині має 213 голосів виборників, а його суперник від Демократичної партії Джо Байден - 226.  

Фото: USA Today

Нагадаємо, що Дональд Трамп наполягав на тому, що новий суддя Верховного суду замість померлої Рут Гінзбург має бути призначений до початку виборів президента. Висунута Трампом кандидатка Емі Коні Барретт була затверджена на цій посаді 27 жовтня

Демократи в Сенаті заявляли, що будуть блокувати таке призначення, проте голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія уже має голоси за нового суддю Верховного суду.

Таким чином шість з дев'яти членів Верховного суду будуть завдячувати своїм призначенням Республіканській партії. 

Рішення Верховного суду може впливати на результати виборів - у 2000 році суддя Гінзбург дозволила перерахувати голоси у Флориді, після чого переміг Джордж Буш-молодший.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також