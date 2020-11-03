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"Висока вірогідність нападу": у Великій Британії підвищили рівень терористичної небезпеки

Цей крок послідував за нападом, скоєним в понеділок ввечері в столиці Австрії Відні, в результаті якого було вбито п'ятьох людей.

"Висока вірогідність нападу": у Великій Британії підвищили рівень терористичної небезпеки
Фото: EPA/UPG

Рівень терористичної загрози у Великобританії був підвищений з "істотного" до "серйозного", що відповідає "високій ймовірності нападу". Про це повідомляє Sky News.

Цей крок послідував за нападом, скоєним в понеділок ввечері в столиці Австрії Відні, в результаті якого було вбито п'ятьох людей.

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател охарактеризувала цю акцію як "запобіжний засіб після жахливих інцидентів, які ми бачили у Франції минулого тижня, і подій, які ми бачили в Австрії минулої ночі".

"Британська громадськість повинна бути напоготові, але не тривожитися", - сказала пані Патель, підтвердивши, що тепер поліцейські по всій країні будуть "більш помітними. Це правильно в світлі зростаючої загрози, але, як я вже сказала, громадськість не повинна хвилюватися - це запобіжний засіб", - сказала вона.

Вона закликала громадськість повідомляти про все, що може зацікавити поліцію.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада поблизу синагоги в центрі Відня сталася стрілянина. Нападників, ймовірно, було кілька, одного з них застрелили поліцейські, решта втекли.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих унаслідок теракту та щонайменше 15 поранених. Повідомляли, що загинуло четверо мирних жителів та один нападник, якого застрелила поліція відразу на місці події. Інформації про громадянство померлих поки що немає.

Наразі про нападника відомо, що він є прихильником екстремістського угруповання "Ісламська держава". Нападник був озброєний і, ймовірно, намагався посіяти паніку. У квартирі ймовірного терориста проводиться обшук.

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