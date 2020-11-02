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У США стурбовані конституційною кризою в Україні

Стурбованість також висловили ЄС, Велика Британія, Канада, Японія.

У США стурбовані конституційною кризою в Україні
Фото: EPA/UPG

Міжнародні партнери України стурбовані рішенням Конституційного суду та закликають знайти вирішення кризи.

Про це повідомило Посольство США в Україні.

"З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо усі сторони об'єднатись у діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи", - йдеться в повідомленні.

У Посольстві США також зазначили, вирішення ситуації потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС. Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

30 жовтня Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що за рішенням Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства стоять "російські маріонетки" та деякі впливові українські олігархи.

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