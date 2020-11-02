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Сноуден хоче отримати російське громадянство

За його словами, вони з дружиною Ліндсі "залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки".

Сноуден хоче отримати російське громадянство
Фото: EPA/UPG

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден хоче отримати громадянство Російської Федерації.

Про це він написав у Twitter.

"Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином. Ось чому в епоху пандемій і закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного російсько-американського громадянства", - заявив Сноуден.

За його словами, вони з дружиною Ліндсі "залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки, яку люблять, включаючи свободу висловлювати свою думку".

Сноуден додав, що з нетерпінням чекає того дня, коли зможе повернутися в Штати, щоб "вся сім'я возз'єдналася".

Нагадаємо, у червні 2013 року Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабні стеження, якими займалася АНБ. Потім він вилетів в Гонконг, а звідти - в Москву, де понад місяць перебував в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво" у зв'язку з тим, що США анулювали його паспорт.

Пізніше Росія надала Сноудену тимчасовий притулок, а в 2014 році він отримав в РФ дозвіл на проживання терміном на три роки, який згодом був продовжений до 2020 року.  На початку лютого Сноуден заявив, що має намір продовжити термін дозволу на перебування в Росії, дія якого закінчується у квітні.

У США Сноудена звинувачують у розголошенні секретної інформації. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі. Він просив експрезидента Барака Обаму про помилування. Після обрання президентом Дональда Трампа, Сноуден не відкидав імовірності екстрадиції в США.

У жовтні Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.

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