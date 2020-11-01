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Політв’язня Шумкова побили у російській колонії

Через наближення дати звільнення провокації проти Олександра Шумкова почастішають, вважає його родичка.

Політв’язня Шумкова побили у російській колонії
Александр Шумков
Фото: Громадське

Українського політв’язня Олександра Шумкова побили у російській колонії, де його утримують.

Про це у соцмережі facebook написала його родичка Людмила Шумкова.

За яких обставин це трапилося наразі не відомо.

“Проте, всі дії правоохоронців та спецслужб РФ, на мою думку, направлені на провокації з метою відкриття ще одної кримінальної справи проти Сашка. Неодноразово спецслужби РФ під час зустрічі з Сашком в колонії казали йому, що живим з території РФ він може не виїхати і, що загалом їм не вигідно його відпускати в Україну”, – написала жінка.

Оскільки Олександру залишилося не багато часу до звільнення, то, на думку жінки, провокації почастішають. Вона звернулася до Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, Департаменту консульської служби МЗС України та омбудсмена Людмили Денісової з проханням зробити все можливе, щоб “громадянин України вчасно повернувся додому, а не отримав ще один термін”.

Нагадаємо, Шумкова викрали в Україні й затримали в Росії 6 вересня 2017 року. У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив його до чотирьох років загального режиму за членство в "Правому секторі". 

Він був охоронцем Дмитра Яроша з листопада 2013 по листопад 2014 року.

Після відходу з "Правого сектору" Шумков вступив за контрактом в 11 бригаду армійської авіації сухопутних військ, де почав служити в Херсонській області. 

17 серпня 2017 року він не повернувся з військової служби додому.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що ФСБ Росії погрожує Шумкову вбивством.

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