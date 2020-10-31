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Окупанти на Донбасі знову порушили мирні домовленості

Російські найманці відкрили вогонь поблизу Зайцевого.

Окупанти на Донбасі знову порушили мирні домовленості
Фото: Макс Левин

Від початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська один раз порушили мирні домовленості. У районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що постріли не становили загрози українським військовослужбовцям.

"У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території та передано на знищення 106 вибухонебезпечний предмет", - йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил, запевняють у штабі.

"Перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника, українські воїни дотримуються режиму припинення вогню", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили мирні домовленості. Опівночі російсько-окупаційні війська двічі відкривали прицільний вогонь неподалік Водяного. В результаті загинули двоє військових, ще двох було поранено. У командуванні Об’єднаних сил заявили про зрив мирних домовленостей з боку збройних формувань РФ.

Ближче до обіду на цій самій ділянці окупанти провокували ЗСУ зі стрілецької зброї.

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