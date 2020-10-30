Збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, - командувач ОС

У районі Водяного загинули два бійці ЗСУ.

У командуванні Об’єднаних сил заявили про зрив мирних домовленостей з боку збройних формувань РФ.

Про це йдеться в заяві командувача ОС Володимира Кравченка, оприлюдненій пресцентром операції.

"Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій", - йдеться в заяві.

Володимир Кравченко зазначив, що ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне. Унаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення, несумісні з життям.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру", - наголошено в заяві.

Повідомляють, що на вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутися до режиму тиші.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Проте російські найманці майже щодоби влаштовували збройні провокації, порушуючи домовленості.

Останнім часом ситуація в районі проведення ООС загострилася. Унаслідок обстрілів з боку окупантів 27 жовтня один військовий отримав кульове поранення.

29 жовтня поранено двох українських військовослужбовців, зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.