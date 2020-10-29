Одноразові підгузники: особливості підбору і застосування

Підгузки – це практична, зручна приналежність, яка забезпечує необхідний комфорт і свободу дій малюкові, а також істотно полегшує життя його батькам. У цій статті ми розглянемо основні правила підбору і використання одноразових варіантів.

Тільки сертифікований товар. Наявність сертифікатів підтверджує, що ця модель виготовлена відповідно до прийнятих санітарно-гігієнічними нормами, а значить вона безпечна в застосуванні. Зайдіть на сайт виробника і познайомтеся з інформацією про виробника (спеціалізація компанії, експорт, умови виробництва). Є й інші важливі аспекти, наприклад, які матеріали використовуються, як забезпечується циркуляція повітря, з чого виконаний адсорбує шар, наноситься спеціальна просочення. Якщо фірма не має власного сайту або не надає докладної інформації про своєму асортименті від покупки краще відмовитися.

Правильний розмір. Одноразові підгузники підбирають за вагою дитини. На упаковці вказується певний числовий інтервал і бажано, щоб необхідний показник знаходився посередині цього проміжку.

Частота заміни. Ряд виробників пропонують варіанти, що володіють максимальною всмоктуючою здатністю. Вони здатні поглинати й утримувати вологу всередині протягом 12 годин. Але це зовсім не означає, що малюк повинен носити цю приналежність до її повного заповнення. Аксесуар слід міняти не тільки після спорожнення кишечника, а також не рідше, ніж раз в 3-4 години. Збільшити цей термін можна в особливих ситуаціях, але це не повинно бути постійною нормою. Чим більше малюк носить заповнений памперс, тим вище ймовірність появи роздратування і попрілостей. Заміна обов'язково виконується перед сном і перед прогулянкою.

Ретельно підбираємо гардероб. Малюк, який вже вміє ходити, зазвичай поводиться активно і його рухливість досить висока. Важливо підібрати одяг так, щоб дитина не перегрівався. Занадто теплі варіанти в поєднанні з підгузками викликають парниковий ефект. Порушення повітрообміну часто призводить до появи висипу.

Перш, ніж придбати новий товар, ми часто цікавимося думкою інших користувачів. Але в цьому випадку навіть безліч позитивних висловлювань не можуть бути основним аргументом на користь покупки певної моделі. Кожен організм індивідуальний. Навіть якщо обрана модель підійшла іншим дітям, не факт, що вона буде повністю відповідати потребам вашого малюка.

Підгузник – надійний помічник сучасних батьків. Понад 70% сімей регулярно використовують одноразові варіанти і високо оцінюють ступінь поглинання, надійність фіксації, рівень зручності під час носіння.