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На Донеччині п'ять населених пунктів залишилися без води через аварію

Ремонтні роботи розраховують закінчити протягом доби.

На Донеччині п'ять населених пунктів залишилися без води через аварію

На ділянці Другого Донецького водогону поблизу міста Слов’янськ тривають аварійні ремонтно-відновлювальні роботи, у зв'язку з чим повністю або частково припинено водопостачання п'ятьох населених пунктів.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"Фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» приступили до ремонту магістрального водоводу діаметром 1400 мм вранці 28 жовтня. Наразі припинено водопостачання п'ятьох населених пунктів (з них трьох - частково) - м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради (усього – 75401 особа/39720 абонентів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначаєтьс, що протягом минулої доби були проведені земельні роботи, виконаний відвід мулу та відкачування води біля місця пориву. Також була встановлена причина пориву - тріщина довжиною 250 мм.

Станом на ранок 29 жовтня продовжуються роботи по відкачуванню води, після чого будуть розпочаті зварювальні роботи.

Ремонт розраховують закінчити протягом доби.

Нагадаємо, Другий Донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу знаходиться в аварійному стані і потребує заміни.

У 2014 році водопровід було пошкоджено в результаті обстрілів бойовиків.

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