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В Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ, одна людина загинула

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Києві в районі станції метро Видубичі водій автобусу виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ. Внаслідок ДТП загинула одна особа, двоє отримали тілесні ушкодження. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції по спецлінії 102 о 18:44 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро Видубичі сталася автопригода з потерпілими. На виклик негайно виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП", - йдеться у повідомленні.

Наразі столичні правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. На місці працюють лікарі та поліцейські. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 26 жовтня Бородянському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди.

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