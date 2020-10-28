Поліція затримала зловмисника, який пошкодив залізничні колії у Кривому Розі

Правоохоронці затримали зловмисника, який пошкодив залізничні колії на перегоні біля Кривого Рогу, в результаті чого з рейок зійшли 15 вагонів вантажного потягу.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова "Укрхалізниці" Володимир Жмак.

"Співробітниками МВС України спільно з працівниками CБ УЗ оперативно встановлено та затримано з речовими доказами зловмисника, який займався демонтажем верхньої будови колії, що й спричинило сходження 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу", - написав він.

Зараз затриманий дає покази.

Жмак також повідомив, що тривають відновлювальні роботи. За його словами, вже піднято та встановлено на рейки чотири вагони.

Нагадаємо, на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч на середу, 28 жовтня, зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга. Внаслідок події люди не постраждали. "Укрзалізниця" звернулася до поліції. Зазначалося, що причиною сходження з рейок вагонів стало навмисне пошкодження залізничних колій.