​"Укрзалізниця" починає оновлювати колії та попереджає про можливе зменшення швидкості вантажоперевезень

Роботи мали здійснити навесні-влітку 2021 року, однак їх не зробили через зрив закупівель.

АТ "Укрзалізниця" поновлює роботи з ремонту залізничних колій на основних напрямках. Так, впродовж жовтня - листопада 2021 року заплановані масштабні роботи на напрямках, що ведуть до залізничних міжнародних переходів на заході країни.

Про це повідомляється на сайті УЗ, де також можна подивитися, на яких саме ділянках будуть здійснюватися роботи.

"На період ремонту прогнозується зменшення швидкості перевезення, і як наслідок, - обігу вантажних вагонів. "Укрзалізниця" закликає вантажовласників відповідально підійти до планування перевезень та враховувати зазначені обставини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи, які мали бути здійснені навесні-влітку 2021 року, не були зроблені через зірваний процес закупівель запасних частин елементів верхньої будови колій. Це питання порушували на першому засіданні Антикризового штабу з питань сталого функціонування АТ "Укрзалізниці", яке відбулось під головуванням міністра інфраструктури Олександра Кубракова у вересні.

У найближчі місяці залізничники реконструюють 64 км колій та ще 130 км відремонтують середнім ремонтом. Це дозволить у подальшому зменшити кількість ділянок, де діють обмеження швидкості і значно пожвавити вантажні та пасажирські перевезення.

Зазначається, що з 1 вересня 2021 року "УЗ" були поставлені елементи верхньої будови колій. Зокрема, - майже 8 тис. тонн рейок Р65, елементи стрілочних переводів, клеми та скріплення, зокрема 585 тонн підкладок КБ65 та майже 500 тонн накладок 1Р65.

Загалом у 2021 році "Укрзалізниця" різними видами ремонту оновить 1100 км колії, близько 300 км – капітально відремонтовано та майже 800 км відновлено середнім ремонтом. Також буде виконано технічне переоснащення 282 комплектів нових стрілочних переводів, капітальним ремонтом відновлено 146 комплектів старопридатних стрілочних переводів та середнім ремонтом - 600 комплектів.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" заявили, що 30% аварій у 2020 році сталися через поганий стан рухомого складу.

12 жовтня Національне антикорупційне бюро висунуло підозру виконавчому директору філії "Південно-Західна залізниця" Артему Мироновичу, його відсторонили від посади на період службової перевірки. Мироновича підозрюють у справі щодо можливих зловживань при закупівлі вугілля філією "Пасажирська компанія" у 2018 році, де в той час він займав керівну посаду.

Раніше СБУ викрила оборудку на закупівлі спецодягу для "Укрзалізниці" на 1,7 млн гривень.