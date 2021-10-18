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COVID-19: "Укрзалізниця" хоче розгорнути пункти тестування пасажирів на вокзалах

Компанія вже звернулася до понад 20 лабораторій із пропозицією організувати тест-пункти на найбільших вокзалах.

COVID-19: "Укрзалізниця" хоче розгорнути пункти тестування пасажирів на вокзалах
Фото: ucraine.info

АТ "Укрзалізниця" оголошує конкурс серед лабораторій на розгортання пунктів тестування на коронавірус на найбільших залізничних вокзалах країни.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"З метою забезпечення проведення експрес-діагностики пасажирів перед відправленням поїздів АТ "Укрзалізниця" звернулася до більш ніж 20 українських лабораторій із пропозицією організувати тест-пункти на найбільших вокзалах країни", - зазначається у повідомленні.

У компанії уточнили: серед пропозицій, що надійдуть, "Укрзалізниця" обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за проведення тестування.

Нагадаємо, напередодні голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що парламент планує розглянути постанову про введення обмежень на відвідування парламенту для невакцинованих осіб.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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