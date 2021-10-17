В Україні зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 16 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них дітей – 1 086, медпрацівників – 154.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Летальних випадків – 219.

За минулу добу госпіталізовано 4 747 осіб; одужала 3 541 особа.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2635170 11288 60633 219 2325997 3541 м. Київ 244230 451 5664 18 224341 98 Вінницька 79125 178 1872 2 72876 95 Волинська 71015 269 1349 4 63259 53 Дніпропетровська 165336 748 5193 23 143085 292 Донецька 113802 934 2852 3 97302 198 Житомирська 102907 258 2141 13 90900 117 Закарпатська 65806 68 1678 2 61550 68 Запорізька 126058 678 2905 22 107868 57 Івано-Франківська 96220 283 2292 5 89345 135 Київська 140856 334 3015 0 129701 99 Кіровоградська 22968 72 923 1 20510 11 Луганська 41074 297 1305 6 30478 115 Львівська 163737 588 4174 17 139564 103 Миколаївська 78465 294 2087 11 72445 244 Одеська 170245 1396 3582 26 145358 302 Полтавська 88211 310 2035 7 80168 1 Рівненська 91655 309 1383 3 83514 90 Сумська 92842 638 1597 6 81901 208 Тернопільська 82574 344 1437 6 74998 232 Харківська 186410 948 4324 23 156807 477 Херсонська 51157 609 1487 5 39557 198 Хмельницька 103531 384 2154 4 92217 48 Черкаська 92859 334 1449 0 83778 78 Чернівецька 98266 436 2229 11 85172 196 Чернігівська 65821 128 1506 1 59303 26

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 635 170 осіб; одужало – 2 325 997, зафіксовано – 60 633 летальних випадків і проведено 13 557 776 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 15 жовтня в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусу.