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В Україні зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків ковіду

Летальних випадків – 219.

В Україні зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За суботу, 16 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них дітей – 1 086, медпрацівників – 154.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Летальних випадків – 219.

За минулу добу госпіталізовано 4 747 осіб; одужала 3 541 особа.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2635170

11288

60633

219

2325997

3541

м. Київ

244230

451

5664

18

224341

98

Вінницька

79125

178

1872

2

72876

95

Волинська

71015

269

1349

4

63259

53

Дніпропетровська

165336

748

5193

23

143085

292

Донецька

113802

934

2852

3

97302

198

Житомирська

102907

258

2141

13

90900

117

Закарпатська

65806

68

1678

2

61550

68

Запорізька

126058

678

2905

22

107868

57

Івано-Франківська

96220

283

2292

5

89345

135

Київська

140856

334

3015

0

129701

99

Кіровоградська

22968

72

923

1

20510

11

Луганська

41074

297

1305

6

30478

115

Львівська

163737

588

4174

17

139564

103

Миколаївська

78465

294

2087

11

72445

244

Одеська

170245

1396

3582

26

145358

302

Полтавська

88211

310

2035

7

80168

1

Рівненська

91655

309

1383

3

83514

90

Сумська

92842

638

1597

6

81901

208

Тернопільська

82574

344

1437

6

74998

232

Харківська

186410

948

4324

23

156807

477

Херсонська

51157

609

1487

5

39557

198

Хмельницька

103531

384

2154

4

92217

48

Черкаська

92859

334

1449

0

83778

78

Чернівецька

98266

436

2229

11

85172

196

Чернігівська

65821

128

1506

1

59303

26

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 635 170 осіб; одужало – 2 325 997, зафіксовано – 60 633 летальних випадків і проведено 13 557 776 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 15 жовтня в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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