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З понеділка у “червону” карантинну зону перейдуть ще чотири області

У цих регіонах впровадять відповідні обмеження.

З понеділка у “червону” карантинну зону перейдуть ще чотири області
Фото: voladm.gov.ua

З понеділка, 18 жовтня у “червону” карантинну зону перейдуть ще чотири області: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У цих регіонах застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, при запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження.

У “червоній” зоні кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть працювати лише, якщо 100% персоналу буде вакциновано двома дозами і 100% відвідувачів будуть повністю вакциновані.

Навчальні заклади також працюють лише за умови повного курсу вакцинації 100% працівників.

Нагадаємо, відсьогодні, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Також згідно з даними МОЗ, “помаранчевими” є Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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