Херсонська область перейшла у “червону” карантинну зону

Відсьогодні, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

За словами заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у цій області останніми днями за індикаторними показниками спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дає підстави для введення червоного рівня.

Зокрема, перевищення фіксується щодо кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх 7 днів і становить на 100 тис. населення 76,7%.

Також згідно з даними МОЗ, “помаранчевими” є Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, при запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження.

Також забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

В “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

“Червоний” рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.