Організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки, а посадовці Міноборони - "затуляли" на це очі.

Контррозвідка Служби безпеки викрила корупційний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони - "затуляли" на це очі.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем), у приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів провадження відбулись обшуки. Під час них виявлено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також партію неякісних запчастин до бронетехніки.

Фото: ssu.gov.ua

За попередньою оцінкою фахівців-експертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в липні Рада ухвалила закон про перетворення концерну "Укроборонпром" на державне акціонерне товариство.