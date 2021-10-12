Служба безпеки України затримали зловмисників, які торгували ртуттю та вогнепальною зброєю. Одним із організаторів "бізнесу" був екскерівник підрозділу ДСНС України.

Група зловмисників діяла на території Львівської та Закарпатської областей, повідомляє пресцентр СБУ.

У зловмисників вилучено 25 кг ртуті металічної, 9-мм пістолет "Браунінг" і понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру.

За даним фактом розпочато провадження за двома статтями Кримінального кодексу.

Одного з фігурантів затримано при спробі продажу чергової партії отруйної речовини та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії для отримання доказів та притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Заходи проводило управління СБУ у Львівській області спільно з обласним управління Нацполіції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Раніше на Львівщині СБУ виявила в "активіста" схрон з вибухівкою та бойовими гранатами.