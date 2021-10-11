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СБУ викрила трьох мешканців Київщини, які вербували українців для участі у війні в Сирії

За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.

СБУ викрила трьох мешканців Київщини, які вербували українців для участі у війні в Сирії
Фото: EPA/UPG

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у воєнних діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки.

Як повідомляє пресслужба СБУ, вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.

Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання у зловмисників. У них вилучили мобільні телефони з сім-картками, комп’ютерну техніку, флеш-носії та банківські картки.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 8 жовтня Служба безпеки України у Дніпропетровській області заблокувала діяльність організованого наркоугруповання, яке виготовляло та збувало метамфетамін.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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