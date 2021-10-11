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ВАКС призначив Труханову заставу 30 млн гривень

Суддя вирішила не брати мера Одеси під варту.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у вигляді застави 30,2 млн гривень.

Рішення оголосила в понеділок суддя Оксана Олійник.

Гроші треба внести протягом п'яти днів після постановлення ухвали. Якщо цього не буде зроблено, прокуратура зможе просити про зміну запобіжного заходу.

Окрім застави, на Труханова покладено низку обов'язків: утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та здати на зберігання закордонні паспорти.

Мер Одеси заявив журналістам, що буде подавати апеляцію на рішення ВАКС, тому що таких грошей нібито не має."Таких грошей у мера Одеси немає. Будемо шукати, тому що треба виконувати постанову. Але я сподіваюсь на апеляцію, яка скасує це рішення", - сказав Труханов. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заарештувати мера Одеси з правом на заставу 120 млн гривень.

Нагадаємо, що мер Одеси став підозрюваним у новій кримінальній справі на минулому тижні. За версією слідства, він разом зі спільниками завдав майже 700 млн грн збитку одеському бюджету.

На думку слідства, через дії підозрюваних упродовж 2016-2019 році одеська громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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