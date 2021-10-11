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В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн

Справу розглядають у суді.

В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

У колишнього голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака та його дружини вкрали 2 млн доларів.

Про це повідомило видання "Судовий репортер" з посиланням на матеріали Обухівського районного суду Київської області, який розглядає цивільні позови потерпілих.

За версією Рибака, у 2014 році він з дружиною Іриною Фріденталь (дочка бізнесмена Михайла Фріденталя, сестра дружини екснардепа Олександра Шепелева) сховав долари у стелі господарської будівлі. Господар не цікавився схованкою до середини жовтня 2016 року, коли вирішив дістати гроші. Стелю розшили, але грошей там не виявилося.

Експерти встановили, що цілісність стелі була порушена приблизно у 2014 році. Ймовірно, це сталося, коли Рибак з сім'єю поїхали відпочивати.

В ході розслідування охоронець маєтку вказав на колишнього домоправителя. Той нібито дістав гроші і дав йому пів мільйона доларів за мовчання.

Після звільнення домоправитель почав багато подорожувати за кордоном, купив новий Volkswagen. Охоронець також придбав собі квартиру в Обухові і земельну ділянку в Грузії, а також автомобіль і подарунки своїм родичам. Приблизно половину своєї суми він сховав і пізніше віддав слідчим.

Тепер обоє чоловіків є підозрюваними, потерпілі заявили цивільний позов на 55 млн гривень.

Олександр Рибак є сином колишнього спікера Верховної Ради Володимира Рибака. Він обіймав посаду голови ДАБІ за часів Віктора Януковича - з кінця 2010 року до початку 2014-го.

Сторона захисту на суді заявила, що до кримінального провадження не було додано жодного доказу, що потерпілий або його дружина володіли такою сумою коштів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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