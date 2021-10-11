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Між учасниками акції під будинком Порошенка в Козині вночі виникали сутички, – поліція

Суттєвих порушень правоохоронці не фіксували. 

Поліція Київської області
Поліція Київської області
У ніч з 10 на 11 жовтня між учасниками акцій під будинком п'ятого президента Петра Порошенка в Козині кілька разів виникали сутички.

Станом на 10 ранку нових суттєвих порушень не зафіксовано, повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

"Наразі публічний порядок в Козині забезпечують майже 90 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу, управління превентивної діяльності та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці застерігли учасників мирних зібрань від порушення правопорядку.

Фото: Поліція Київської області

Раніше щодо одного мітингаря склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. 

Нагадаємо, 9 і 10 жовтня під будинком Порошенка в Козині зібрався мітинг. Акцію організували після оголошення ще однієї підозри нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку та оприлюднення в цій справ аудіозписів, у яких фігурувало прізвище Порошенка. В матеріалах справи йдеться, що влада Росії нібито впливала через Медведчука на Україну з метою закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях, а не у Південної Африканської Республіки.

У партії "Євросолідарність" повідомили, що серед учасників першого мітингу були тітушки. Також під будинком Порошенка зібралися і його прихильники, тож там тривають одночасно дві акції. 

Мітинг влаштували і під дачею, на якій мешкає чинний президент Володимир Зеленський. Учасники протесту тримали плакати "Зеленський - слуга Лукашенка", "Тебе судитимуть за Вагнергейт", "Зеленський сидітеме за Коломойського". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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