Станом на 10 ранку нових суттєвих порушень не зафіксовано, повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.
"Наразі публічний порядок в Козині забезпечують майже 90 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу, управління превентивної діяльності та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці застерігли учасників мирних зібрань від порушення правопорядку.
Раніше щодо одного мітингаря склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.
Нагадаємо, 9 і 10 жовтня під будинком Порошенка в Козині зібрався мітинг. Акцію організували після оголошення ще однієї підозри нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку та оприлюднення в цій справ аудіозписів, у яких фігурувало прізвище Порошенка. В матеріалах справи йдеться, що влада Росії нібито впливала через Медведчука на Україну з метою закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях, а не у Південної Африканської Республіки.
У партії "Євросолідарність" повідомили, що серед учасників першого мітингу були тітушки. Також під будинком Порошенка зібралися і його прихильники, тож там тривають одночасно дві акції.
Мітинг влаштували і під дачею, на якій мешкає чинний президент Володимир Зеленський. Учасники протесту тримали плакати "Зеленський - слуга Лукашенка", "Тебе судитимуть за Вагнергейт", "Зеленський сидітеме за Коломойського".