У понеділок в Україні буде без опадів, вдень до +15

У понеділок, 11 жовтня в Україні буде без опадів, переважатиме мінлива хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 6° морозу.

Вдень 10-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті 13-18°.

У Київській області температура по області від 2° тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла.

В місті Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.