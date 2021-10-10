Російські окупаційні війська 6 разів порушили “тишу”

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Упродовж суботи, 9 жовтня, російські окупаційні війська у зоні бойових дій на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.

В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідоменні.

Станом на ранок неділі, 10 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 8 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна госпіталізували у важкому стані.