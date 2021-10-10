Російські окупаційні війська 6 разів порушили “тишу”

Упродовж суботи, 9 жовтня, російські окупаційні війська у зоні бойових дій на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.
В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
“Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідоменні.
Станом на ранок неділі, 10 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 8 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна госпіталізували у важкому стані.