Окупанти сьогодні три рази порушили режим припинення вогню

Один раз ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

З початку суботи, 9 жовтня збройні формування Російської Федерації у зоні бойових дій на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Один рази окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонену зброю.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 8 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.