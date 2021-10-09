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Окупанти сьогодні три рази порушили режим припинення вогню

Один раз ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти сьогодні три рази порушили режим припинення вогню
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку суботи, 9 жовтня збройні формування Російської Федерації у зоні бойових дій на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Один рази окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонену зброю.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 8 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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