Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині легковик влетів у відбійник, загинуло двоє осіб

40-річний водій не впорався з керуванням.

У Львівській області легковик “Деу Сенс” зіткнувся з відбійником, з’їхав у кювет та перекинувся. Двоє осіб загинули.

Про це повідомили в обласній поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня близько опівночі на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік села Хоросно Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій автомобіля не впорався з керуванням.

Внаслідок події водій автомобіля та його пасажир, 27-річний житель Львова, отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, внаслідок автомобільної аварії на трасі Одеса-Южне, яка сталася вечері 5 жовтня, постраждали п'ятеро людей. Одна із постраждалих згодом померла у лікарні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також