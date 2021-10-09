40-річний водій не впорався з керуванням.

У Львівській області легковик “Деу Сенс” зіткнувся з відбійником, з’їхав у кювет та перекинувся. Двоє осіб загинули.

Про це повідомили в обласній поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня близько опівночі на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік села Хоросно Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій автомобіля не впорався з керуванням.

Внаслідок події водій автомобіля та його пасажир, 27-річний житель Львова, отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, внаслідок автомобільної аварії на трасі Одеса-Южне, яка сталася вечері 5 жовтня, постраждали п'ятеро людей. Одна із постраждалих згодом померла у лікарні.