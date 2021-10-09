Повідомлено підозри у справі про розкрадання 150 млн гривень на будівництві Подільського мосту

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про нові підозри у справі про розкрадання 150 млн гривень на будівництві Подільського мосту: керівництву комунального підприємства, генпідряднику та підрядникам.

Про це повідомила пресслужба Київській міській прокуратурі.

“У межах кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час під час будівництва мостового переходу через р. Дніпро повідомлено нові підозри першому заступнику керівника КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”, керівнику генпідрядної організації, а також вручено повідомлення про підозру двом керівникам підрядних організацій (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у квітні 2017 між вище згаданим комунальним підприємством та генпідрядником було укладено договір генпідряду щодо виконання робіт з будівництва мосту.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

“На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги”, – зазначили у прокуратурі.

Впродовж 2020 року на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт з бюджету були перераховані кошти на загальну суму близько 148 млн грн.

Водночас відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи, виконання робіт на цю суму не підтверджується документально та фактично.

Крім того, упродовж серпня-листопада 2020 року між замовником будівництва, генпідрядником та підрядниками було складено та підписано акти приймання виконаних робіт з улаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Водночас, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Сума завищення становить близько 1,8 млн гривень.

“У зв’язку з викладеним, першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри за новими встановленими епізодами за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно”, – додали прокурори.

Крім того, вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України двом керівникам підрядних організацій, які фактично були залучені для виконання робіт за завищеними цінами та обготівкування коштів.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за цими епізодами становить близько 150 млн гривень.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Зазначимо, 16 серпня вищезгаданим керівнику КП та генпідряднику було повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно через завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму понад 4,5 млн гривень.

Нагадаємо, Національна поліція залучила водолазів для перевірки обсягу і якості робіт на Подільському мосту.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро – один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Це один з трьох мостів через Дніпро, які зараз будуються в Україні.