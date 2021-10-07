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Поліція залучила водолазів для перевірки обсягу і якості робіт на Подільському мосту

Слідчі шукають під водою докази корупції.

Поліція залучила водолазів для перевірки обсягу і якості робіт на Подільському мосту
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Національна поліція, яка розслідує здійснює досудове розслідування у кримінальній справі про розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту в Києві, залучила водолазів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

7 жовтня на підставі ухвали суду на Дніпрі організували перевірку обсягів та якості виконаних робіт, у тому числі підводних.

У серпні підозрюваними у цій справі стали перший заступник керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівник компанії-підрядника.

Їм закидають нанесення місту збитків на суму понад 4,5 млн гривень через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

Дії посадовця КП кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, генпідрядника – за ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Це один з трьох мостів через Дніпро, які зараз будуються в Україні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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