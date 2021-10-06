Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для представника "Національного корпусу" Олега Довбиша, підозрюваного в хуліганських діях під будівлею Офісу президента 14 серпня.

Фото: nationalcorps.org Олег Довбиш

Пресслужба політичної партії "Національний корпус" повідомила, що за рішенням суду Довбиш, якого було заарештовано, тепер до 28 жовтня перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Натомість іншого представника "Нацкорпусу" Дмитра Кухарчука суд залишив під вартою. У партії пов’язують рішення щодо Кухарчука із тим, що саме він був ініціатором акції на День Прапора, коли "ветерани намагалися поставити питання Зеленському".

Фото: nationalcorps.org

Також повідомляється, що народні депутати Ігор Гузь та Яна Зінкевич, а також екснардеп Олег Петренко готові були взяти підозрюваних на поруки. Однак суд у задоволенні клопотання відмовив.

Нагадаємо, 30 серпня учасників акції "Нацкорпусу" на Банковій Довбиша і Кухарчука арештували до 28 жовтня.

14 серпня "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

Під час мітингу постраждали 7 працівників Нацполіції та один військовослужбовець Нацгвардії. За фактом нанесення тілесних ушкоджень було розпочато кримінальне провадження.

Окрім того, після акції побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного та телеоператора каналу 1+1.