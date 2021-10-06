"Оператори" підпільного "call-центру" представлялися працівниками служби безпеки банків чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані.

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Вінниці масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного "call-центру". Нелегальний "бізнес" проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.

Про це повдіомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу "call-центру". Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців.

"Оператори" представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на «резервний» рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

Правоохоронці провели обшук в приміщенні "call-центру", під час якого виявили комп’ютерну техніку і телекомунікаційне обладнання, а також чорнові записи із даними банківських карток та документацію із доказами злочинів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

Нагадаємо, ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ протягом вересня нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.