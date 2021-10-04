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У Києві піймали бойовика "Оплоту"

Затриманий був навідником і добивав поранених.

У Києві піймали бойовика "Оплоту"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України знайшла в одному з київських хостелів бойовика "ДНР", який входив до підрозділу "Оплот" та служив під командуванням Олександра Азарова (Азара) в районі Ясинуватої.

Про це повідомляється на сайті СБУ і на сайті Офісу генпрокурора.

Затриманий є мешканцем Донецька, приєднався до незаконних збройних формувань у 2014 році. Перебуваючи у складі так званого "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків, брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції

"Я брав участь у бойових діях на стороні "ДНР" в "Оплоті". Був навідником, стріляли по стороні України. Добивав поранених. Каюсь", - розказав бойовик після затримання.

У Києві він знаходився тимчасово, планував виїхати до Росії.

Йому повідомили підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та за рішенням Шевченківського районного суду Києва відправили за ґрати на час досудового розслідування.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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