Через повідомлення про замінування університету ім. Драгоманова в Києві евакуювали 300 осіб

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування університету в столичному районі Києва. З приміщення на вул. пирогова евакуйовано понад 300 осіб.

Про це інформує відділ комунікації столичної поліції.

"Сьогодні зранку до поліції надійшла інформація про замінування будівлі на вулиці Пирогова, що у Шевченківському районі столиці. Із приміщення столичного вишу поліцейські евакуювали понад 300 осіб", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які проводять огляд приміщення та прилеглу територію.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції.

Як відомо, на вул. Пирогова в Києві розташований Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Нагадаємо, в середині вересня на Полтавщині шестирічний учень "замінував" свою гімназію.