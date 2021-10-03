30 тис. курчат бройлера загинули внаслідок пожежі на птахофабриці в Пустомитах поблизу Львова. Ще 13 тис. курчат вогнеборцям вдалося врятувати.

За даними обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла після 18:00 2 жовтня в цегляному одноповерховому пташнику, критому залізобетонними плитами, розміром 72 на 12 м.

Через сильне задимлення вогнеборцям, які прибули на місце події, довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

О 19:15 вогнеборці локалізували пожежу та о 19:24 - повністю ліквідували.

"Унаслідок пожежі вогонь знищив підстилку соломи окремими осередками на площі 60 кв. м, 30 000 голів добових курчат бройлера, 5 ліній кормоподачі, 6 ліній поїння, 6 нагрівачів повітря, двері на площі 4 кв. м, пошкодив двері на площі 3 кв. м",- сказано в повідомленні.

Вогнеборцям вдалось врятувати будівлю пташника від знищення вогнем а також 13 тис. голів добових курчат бройлера.

До ліквідації пожежі залучили 32 чоловіки особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють.