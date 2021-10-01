Вогонь дуже потужний, а полум'я видно на кілька кілометрів.

Фото: ДСНС

У п'ятницю, 1 жовтня, в закарпатському місті Мукачеві сталася масштабна пожежа в будівлі колишнього заводу "Мукачівприлад".

Про це повідомила пресслужба закарпатського облуправління ДСНС.

Близько 13 години рятувальники повідомили, що в чотириповерховому закинутому цеху на вулиці Миру сталося займання. Для боротьби з пожежею залучили рятувальників не тільки з Мукачева, а й сусіднього селища Середнє та села Дерцен.

Станом на 14 годину пожежу на території колишнього підприємства вдалося локалізувати. До того часу вогонь поширився на площу 1200 кв. м.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

"Мукачівприлад" було створено в 1961 році шляхом перепрофілювання тютюнової фабрики, що діяла в місті з 1898 року.