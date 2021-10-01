Згідно з даними порталу 2 Gis, за цією адресою розташована Київська інженерна гімназія.
На сторінці столичного управління ДСНС у Facebook повідомили, що в 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв.м. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.
Повідомлення про загоряння надійшло о 10:05. Адміністрація гімназії евакуювала учнів і персонал ще до прибуття рятувальників.
"О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв.м, а о 10:35 – ліквідовано. На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві", – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, що у вересні в Чугуєві пожежу в школі гасили протягом 11 годин. Гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню пустотами даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття).