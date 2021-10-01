Загиблих і постраждалих немає.

Фото: ДСНС Пожежа в гімназії Києва

У Дарницькому районі Києва через пожежу в гімназії евакуювали 1500 дітей. Мова йде про навчальний заклад на вулиці Княжий затон, 12-А.

Згідно з даними порталу 2 Gis, за цією адресою розташована Київська інженерна гімназія.

На сторінці столичного управління ДСНС у Facebook повідомили, що в 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв.м. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Фото: ДСНС

Повідомлення про загоряння надійшло о 10:05. Адміністрація гімназії евакуювала учнів і персонал ще до прибуття рятувальників.

"О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв.м, а о 10:35 – ліквідовано. На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві", – зазначили рятувальники.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у вересні в Чугуєві пожежу в школі гасили протягом 11 годин. Гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню пустотами даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття).