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У Донецькій та Луганській областях знайшли два бойових схрони бойовиків "Л/ДНР"

За оперативними даними, схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп бойовиків.

Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила у Донецькій та Луганській областях два бойових схрони так званих "Л/ДНР". З тайників вилучено майже 40 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативними даними, схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп бойовиків.

На Луганщині тайник із вибухівкою і бойовими гранатами був прихований у лісосмузі в декількох кілометрах від лінії розмежування. Під час його огляду вилучено 126 тротилових шашок, загальною вагою 36 кг; засоби ініціації вибухів; 29 ручних гранат.

У Донецькій області виявили схрон поблизу Маріуполя. Зі схованки, закопаної під землею, вилучено 3 цинкові короби з набоями до зенітних установок, майже кілограм тротилу; п’ять протитанкових і протипіхотних мін; 18 бойових гранат; набої до великокаліберних кулеметів; мінометну міну, стрілецьку зброю та набої до неї.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 21 вересня під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області Служба безпеки України виявила справжній схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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