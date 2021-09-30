"Слуга народу" Корявченков розповів про неякісні дороги "Великого будівництва"

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков (Юзик) повідомив про неякісне виконання ремонтних робіт на дорогах у рамках програми "Велике будівництво".

"Час від часу читаю в ЗМІ, що українські дороги "не стоятимуть" чи "вже сипляться", тому що підрядники халтурять. Десь асфальт "поплив" на другий рік експлуатації (на трасі Н-08 біля Запоріжжя в бік Комишувахи). Десь цементобетону недоклали (Н-31, в Полтавській області). Чи його поклали так, що треба весь перекладати (Житомирська об'їзна дорога). Чи замість цементу однієї марки поклали іншої… Чи якісні будивельни матеріали замінили на дешеву пародію … чи взагалі використовують матеріали, які не передбачені ДСТУ та ДБН", - написав він у фейсбуці.

Найбільше зловживань, за словами Корявченкова, породжує" безконтрольне і протизаконне" використання відходів промисловості в дорожньому будівництві. Він розповів, що в "Укравтодорі" навіть не знають, з яких матеріалів, і наскільки якісно будують українські дороги.

"Жодних вигадок: до останнього часу вертикаль "Укравтодору" не збирала інформацію про будівельні матеріали, які використовуються для влаштування дорожнього одягу. Тому посадовці, відповідальні за дорожнє будівництво, не володіють даними, з чого їх дороги взагалі збудовані. А значить, не можу проконтролювати – ні якість, ні кількість, ні вартість. А значить, не можуть і гарантувати експлуатаційні терміни", - зазначив нардеп.

Як голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради Корявченков попросив міністра інфраструктури Олександра Кубракова поінформувати про вжиті заходи щодо підвищення якості виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення з використанням будивельних матеріалів із відходів промисловості.

Нардеп також опублікував відповідь.

"Якщо коротко: готовність Мінінфраструктури і Укравтодору працювати над помилками і посилювати контроль за якістю дорожнього будівництва – обнадіює. Нарешті можна сподіватися, що використання будівельних матеріалів, зокрема відходів промисловості, буде ретельно контролюватися", - наголосив Корявченков.

Він також закликав громадян повідомляти про порушення технології дорожнього будівництва чи недотримання проєктної документації.

"Для початку можете надсилати листи на мою офіційну електронну скриньку koriavchenkov@rada.gov.ua", - додав нардеп.

Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Нагадаємо, близько половини українців вважають, що найбільше доріг ремонтують за Зеленського.

На пресконференції в травні минулого року Зеленський заявив, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують усі дороги.