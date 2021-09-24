В ​обласній лікарні Запоріжжі відкрили сучасне відділення екстреної допомоги

На базі обласної лікарні в Запоріжжі планується створення масштабного медичного хабу.

У Запорізькій обласній клінічній лікарні після ремонту в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкрилося сучасне приймальне відділення екстреної допомоги, повідомляє Запорізька ОДА.

Відділення стане частиною майбутнього медичного хабу, до якого увійде комплекс медичних багатопрофільних установ.

В ході ремонту в приймальному відділенні була проведена реструктуризація внутрішнього простору. Тут були обладнані різнонопрофільні приміщення, включаючи інфекційні ізолятори, палати інтенсивної терапії, екстрену операційну та окремі кабінети для важкої медичної техніки.

Кожна палата для безпеки пацієнтів обладнана кнопкою виклику медсестри і камерами онлайн-спостереження.

В оновленому приймальному відділенні мешканцям Запоріжжя і області в цілодобовому режимі будуть надаватися медичні послуги з використанням сучасного діагностичного обладнання.

На базі обласної лікарні в Запоріжжі планується створення масштабного медичного хабу, до якого увійдуть, зокрема, медичний коледж, кафедри Запорізького державного медичного університету та Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Нагадаємо, раніше у рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Краматорську Донецької області почалося будівництво нової багатопрофільної обласної лікарні, яка буде обслуговувати близько 2,5 мільйонів жителів східних областей України.