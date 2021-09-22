МОЗ домовилося з Uklon’ом про знижки для вакцинованих

Скористатися таксі із 50%-ю знижкою можна до 31 жовтня цього року.

Міністерство охорони здоров'я домовилося із сервісом таксі Uklon про надання знижок на поїздки для українців, які щепилися від COVID-19 хоча б однією дозою.

Про спільну ініціативу для заохочення до вакцинації повідомила пресслужба МОЗ.

Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки.

У пресслужбі пояснили, що скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для отримання знижки необхідно завантажити його додаток, зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код та авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram. Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.

За інформацією відомства, ініціатива діятиме до 31 жовтня цього року.

Раніше тим, хто зробив щеплення з 18 серпня, обіцяли безкоштовні квітки на концерт до 30-річчя Незалежності, що відбувся 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Також у Києві за вакцинацію від COVID-19 безкоштовно роздавали квитки на матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.