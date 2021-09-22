Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ домовилося з Uklon’ом про знижки для вакцинованих

Скористатися таксі із 50%-ю знижкою можна до 31 жовтня цього року.

МОЗ домовилося з Uklon’ом про знижки для вакцинованих
Фото: which.co.uk

Міністерство охорони здоров'я домовилося із сервісом таксі Uklon про надання знижок на поїздки для українців, які щепилися від COVID-19 хоча б однією дозою.

Про спільну ініціативу для заохочення до вакцинації повідомила пресслужба МОЗ.

Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки.

У пресслужбі пояснили, що скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для отримання знижки необхідно завантажити його додаток, зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код та авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram. Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.

За інформацією відомства, ініціатива діятиме до 31 жовтня цього року.

Раніше тим, хто зробив щеплення з 18 серпня, обіцяли безкоштовні квітки на концерт до 30-річчя Незалежності, що відбувся 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Також у Києві за вакцинацію від COVID-19 безкоштовно роздавали квитки на матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також