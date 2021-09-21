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Нинішня хвиля COVID-19 може бути більшою за весняну, - КШЕ

Захворюваність в Україні уже наступного тижня перевищить середньоєвропейську.

Київська школа економіка (KSE) визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.

Про це на брифінгу в вівторок сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Досить довго ми не називали динаміку, яка спостерігалася в Україні, спалахом. Зараз пішли вибухові темпи, які уже сумірні з тими, які ми спостерігали в Європі впродовж останніх трьох місяців. Тобто можна констатувати, що в Україні пішов повноцінний спалах захворюваності на COVID-19", - сказав Ганиченко.

За останній тиждень кількість нових виявлень збільшилась на 68%, і вже на наступному тижні захворюваність в Україні може перевищити середньоєвропейську в перерахунку на 100 тисяч населення.

"Ще тиждень тому ми говорили про тисячу госпіталізацій за добу, зараз ми говоримо про тисячу п'ятсот в середньому на добу. Потенційно на наступному тижні ми побачимо ще більші показники. Госпіталізації над виписками переважають на 60%, це говорить про те, що ліжка будуть все швидше заповнюватися пацієнтами", - додав він.

На його думку, медична система України здатна витримати 8-8,5 тис. госпіталізацій на добу протягом трьох тижнів.

"Ми очікуємо, що поточна хвиля за своїми характеристиками буде відповідати попередній в плані того, що не буде такого довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе так, як під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - сказав Ганиченко.

Київська школа економіки прогнозує, що Чернівецька область впродовж тижня потрапить у "червону" зону. Наступними після неї можуть стати Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області.

"Зростання захворюваності відповідає жовтому сценарію КШЕ, за якого до кінця цього місяця очікується до 58 тисяч померлих [зараз - 55 тисяч померлих]. Ми очікуємо, що ця кількість буде меншою, але наближеною", - сказав Ганиченко.

Нагадаємо, що з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З 23 вересня Україна перейде до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було зареєстровано майже 33 тисячі нових випадків хвороби. Це на 68% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні першою дозою - 15% від загальної кількості населення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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