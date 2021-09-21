У МОЗ не виключають обов’язкової COVID-вакцинації в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає запровадження в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

"Припускаю", - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання ведучого про те, чи допускає він можливість обов'язкової вакцинації.

Міністр зазначив, що наразі в Україні вакцинація добровільна, проте уряд не виключає деяких змін.

"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - сказав Ляшко.

Декретовані контингенти - це посадові особи та працівники організацій, діяльність яких пов'язана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням і реалізацією харчових продуктів і питної води, вихованням і навчанням дітей, комунальним та побутовим обслуговуванням населення.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок проведе засідання, на якому буде ухвалене рішення про перехід України в "жовту" зону з 22 вересня.