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Найбільше охочих щепитися “Спутнік V” є у Маріуполі, Сєвєродонецьку, Харкові та Одесі, – опитування

Також не проти вакцини країни-агресора у Дніпрі (18%) та Запоріжжі (19%).

Найбільше охочих щепитися російською вакциною від короновірусу є у Маріуполі (38%), Сєвєродонецьку (38%), Харкові (24%) та Одесі (21%).

Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг" у сфері місцевого самоврядування в Україні.

Так респонденти відповіли на запитання “Якою вакциною ви б вакцинувалися від коронавірусу” (серед тих, хто готовий вакцинуватися від коронавірусу).

Також не проти вакцини сусідньої країни-агресора у Дніпрі (18%) та Запоріжжі (19%).

Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під російською окупацією. У дослідженні взяли участь понад 19 тисяч респондентів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V".

Президент РФ Володимир Путін раніше заявляв, що вакцина "Спутник V" від ковіду "надійна, як автомат Калашникова". Він також стверджував, що вакцинувався сам, і щеплення отримали інші політики. Зараз Путін пішов на самоізоляцію і заявив, що в його оточенні на коронавірус захворіли "не один, не два", а "кілька десятків" людей.

Керівниця Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Крісти Віртумер-Хохе порівняла вакцину "Спутнік V" з "російською рулеткою" та порадила не давати дозволів на її використання у екстреному порядку.

У квітні 2021 Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду. 26 квітня регулятор контролю якості медпрепаратів Anvisa вказав на ризики застосування препарату через відсутність інформації, що гарантує його безпеку, якість та ефективність. Вирішальною проблемою назвали стала наявність аденовірусу у вакцині і побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це "серйозним дефектом".

В грудні минулого року Туреччина також відмовилася від закупівлі "Sputnik V", оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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