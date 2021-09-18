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У вакцинацію від коронавірусу найбільше не вірять у Сумах, Одесі, Чернівцях та Сєвєродонецьку, – опитування

У неефективність вакцин не вірять мешканці Луцька, Вінниці, Тернополя та Рівного.

У вакцинацію від коронавірусу як таку найбільше не вірять у Сумах (34%), Одесі (28%), Чернівцях (28%), Сєвєродонецьку (28%), Ужгороді (26%) та Херсоні (26%),

Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг" у сфері місцевого самоврядування в Україні.

Так респонденти відповіли на запитання “Що є основною причиною того, що ви не хочете робити щеплення” (серед тих, хто не хоче вакцинуватися від коронавірусу).

Неефективними вакцини вважають у Луцьку (26%), Вінниці (25%), Тернополі (22%) та Рівному (22%).

Побічних ефектів щеплення бояться мешканці Хмельницького (40%), Запоріжжя (37%), Кропивницького (37%), Дніпра (35%), Харкова (34%) та Чернігова (34%).

Не вірять владі у питанні ковіду у Харкові (16%), Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Черкасах і Сєвєродонецьку – по 15%.

Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під російською окупацією. У дослідженні взяли участь понад 19 тисяч респондентів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дозволило комбінування мРНК-вакцин Moderna та Pfizer/BioNTech.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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