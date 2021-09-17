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У США генпрокурори 24 штатів вимагають від Байдена скасувати указ про обов’язкову вакцинацію

"Якщо адміністрація не змінить курс, ми будемо використовувати всі законні механізми, щоб його скасувати".

У США генпрокурори 24 штатів вимагають від Байдена скасувати указ про обов’язкову вакцинацію
Фото: EPA/UPG

Генеральні прокурори 24 штатів США надіслали листа президенту Джо Байдену, в якому попередили, що вживатимуть юридичних дій, якщо адміністрація не скасує указ про обов’язкову вакцинацію працівників.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті генпрокурора штату Південна Кароліна Алана Вілсона.

"Незалежно від того, як ви ставитесь до вакцин, указ президента Байдена є незаконним, і якщо адміністрація не змінить курс, ми будемо використовувати всі законні механізми, щоб його скасувати", - заявив генпрокурор Уілсон.

"Я повністю вакцинований і закликаю всіх, хто може, зробити щеплення, але це питання дотримання закону. Ми вважаємо, що це також означатиме, що все менше людей будуть вакциновані, що ми вже бачили в Нью-Йорку, де медичні працівники звільнилися через мандат Нью -Йорка на вакцинацію", - додав він.

У листі вказується, що найбільше занепокоєння викликає можливе відсторонення людей від роботи, особливо працівників сфери охорони здоров’я, які зараз найбільш необхідні для боротьби з пандемією. Крім того, цей мандат ігнорує десятки мільйонів американців з природним імунітетом і сприятиме подальшому скептицизму щодо вакцин.

До листа окрім Південної Кароліни приєдналися генеральні прокурори штатів Алабама, Аляска, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Індіана, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Дакота, Техас, Юта, Західна Вірджинія та Вайомінг.

Американський президент Джо Байден 9 вересня оголосив план із протидії поширенню дельта-штаму коронавірусу в США. Головний пункт цього плану - запровадження обов'язкової вакцинації для 100 млн американців.

Ця вимога поширюється на всі приватні компанії з понад 100 працівниками (це більше 80 млн осіб), усіх федеральних працівників та підрядників уряду (2,5 млн осіб), також медичних працівників, які задіяні у програмах Medicare і Medicaid (17 млн осіб). Частина цих людей, очевидно, вже вакцинована, але яка саме - не повідомляється.

Станом на початок вересня у США повністю вакцинували від ковіду 175 млн осіб, але ще 80 млн не зробили жодного щеплення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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