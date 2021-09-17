У США генпрокурори 24 штатів вимагають від Байдена скасувати указ про обов’язкову вакцинацію

"Якщо адміністрація не змінить курс, ми будемо використовувати всі законні механізми, щоб його скасувати".

Генеральні прокурори 24 штатів США надіслали листа президенту Джо Байдену, в якому попередили, що вживатимуть юридичних дій, якщо адміністрація не скасує указ про обов’язкову вакцинацію працівників.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті генпрокурора штату Південна Кароліна Алана Вілсона.

"Незалежно від того, як ви ставитесь до вакцин, указ президента Байдена є незаконним, і якщо адміністрація не змінить курс, ми будемо використовувати всі законні механізми, щоб його скасувати", - заявив генпрокурор Уілсон.

"Я повністю вакцинований і закликаю всіх, хто може, зробити щеплення, але це питання дотримання закону. Ми вважаємо, що це також означатиме, що все менше людей будуть вакциновані, що ми вже бачили в Нью-Йорку, де медичні працівники звільнилися через мандат Нью -Йорка на вакцинацію", - додав він.

У листі вказується, що найбільше занепокоєння викликає можливе відсторонення людей від роботи, особливо працівників сфери охорони здоров’я, які зараз найбільш необхідні для боротьби з пандемією. Крім того, цей мандат ігнорує десятки мільйонів американців з природним імунітетом і сприятиме подальшому скептицизму щодо вакцин.

До листа окрім Південної Кароліни приєдналися генеральні прокурори штатів Алабама, Аляска, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Індіана, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Дакота, Техас, Юта, Західна Вірджинія та Вайомінг.

Американський президент Джо Байден 9 вересня оголосив план із протидії поширенню дельта-штаму коронавірусу в США. Головний пункт цього плану - запровадження обов'язкової вакцинації для 100 млн американців.

Ця вимога поширюється на всі приватні компанії з понад 100 працівниками (це більше 80 млн осіб), усіх федеральних працівників та підрядників уряду (2,5 млн осіб), також медичних працівників, які задіяні у програмах Medicare і Medicaid (17 млн осіб). Частина цих людей, очевидно, вже вакцинована, але яка саме - не повідомляється.

Станом на початок вересня у США повністю вакцинували від ковіду 175 млн осіб, але ще 80 млн не зробили жодного щеплення.