Суд Лондона на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа

Документ зберігатимуть у сейфі разом із ще 30 закритими конвертами з останньою волею померлих членів королівської сім'ї.

Високий суд Лондона на 90 років відклав публікацію заповіту принца Філіпа, "щоб захистити гідність і репутацію" його вдови - королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє BBC із посиланням на рішення голови підрозділу суду у сімейних справах Ендрю Мафарлейна.

За підсумками засідання Мафарлейн прийняв рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не оприлюднювати заповіт. Він також зазначив, що сам не бачив документ і нічого не чув про його зміст.

Заповіт принца Філіпа зберігатимуть у сейфі разом із ще 30 закритими конвертами з останньою волею померлих в різні роки членів королівської сім'ї.

За даними видання, традицію не розкривати заповіт порушили лише одного разу - після смерті принцеси Діани. Вона залишила своє майно в довірчому управлінні, щоб воно дісталося її синам - принцам Гаррі та Вільяму - після досягнення ними 25 років.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. 17 квітня його поховали в каплиці Святого Георгія при королівському Віндзорському замку під Лондоном.