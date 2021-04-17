Похорон відбувся у каплиці Святого Георгія при королівському Віндзорському замку під Лондоном.

Фото: ЕРА/UPG

У Великобританії у суботу, 17 квітня о 17:00 за київським часом розпочався похорон принца Філіпа, який помер минулої п'ятниці у віці 99 років.

Про це пише bbc.com.

Оновлено. Похорони прицна Філіппа завершилися. Його вдова, королева Єлизавета II, стояла на церемонії осторонь від родичів, пише Reuters. Інші учасники церемонії також дотримувалися соціальної дистанції через протиковідні обмеження.

"У цей день ми згадуємо перед Тобою Філіппа, герцога Единбурзького, за його високе почуття боргу та чесність", - сказав у молитві архієписком Кентерберійський Джастін Уелбі.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Урочистий королівський похорон відбудеться у каплиці Святого Георгія при королівському Віндзорському замку під Лондоном. Церемонію транслюватимуть по телебаченню.

Фото: ЕРА/UPG

Згідно з обмеженнями, що діють в Британії через пандемію коронавірусу, на похороні можуть бути присутні не більше 30 людей з дотриманням соціальної дистанції.

До списку гостей увійшли члени родин королеви та герцога Единбурзького, зокрема троє його німецьких родичів. Принц Гаррі візьме участь у церемонії прощання зі своїм дідом, вагітна дружина Гаррі Меган Маркл залишилася у США.

Фото: ЕРА/UPG

Трну помістять в Land Rover – автомобіль, який принц Філіп сам в 2016 році допоміг модифікувати.

О 16:45 за Києвом розпочалася жалобна процесія. Поруч з катафалком йтимуть королівські морські піхотинці та представники інших військ, до яких мав стосунок принц Філіп.

За труною підуть члени королівської родини, зокрема принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна, а також онуки - принци Вільям і Гаррі. До них приєднаються син принцеси Анни Пітер Філіпс, її чоловік віцеадмірал Тім Лоуренс, граф Сноудон.

Фото: ЕРА/UPG

За ними йтимуть члени штабу покійного герцога, зокрема його особистий секретар, бригадний генерал Арчі Міллер Бейкуелл, офіцер особистої охорони, два пажі і два камердинери.

Сама королева приїде до каплиці окремо.

Фото: ЕРА/UPG

Уздовж дороги, по якій провезуть тіло принца, вишикуються службовці королівського флоту, морської піхоти, горян, четвертого батальйону королівського полку Шотландії і ВПС.

Для герцога, який служив на флоті, збройні сили були завжди важливими, тому їхні представники будуть учасниками церемонії, а вищі військові посадовці - серед гостей.

Фото: ЕРА/UPG

На галявині біля східної частини замку загін королівської кінної артилерії дасть салют з гармат, а у Вартовій вежі у західній частині задзвонять у дзвони.

Службу в каплиці Святого Георгія проведуть її настоятель архієпископ Кентерберійський. На церемонії в каплиці будуть лише члени королівської родини та особистий секретар принца Філіпа. Решта учасників процесії залишаться зовні. Після церемонії тіло принца поховають у королівській усипальниці.

Фото: ЕРА/UPG

Труну принца обернуть в його особистий штандарт, елементи якого символізують різні сторони його життя: від народження у грецькій королівській родині до британських титулів. Зверху лежатимуть його шабля та флотський кашкет.

Низку предметів, що показують життя принца Філіпа та відзначають його заслуги перед країною, виставлять на подушках на вівтарі в каплиці Святого Георгія.

Фото: ЕРА/UPG

До них належать відзнаки герцога - медалі та нагороди, вручені йому Британією та країнами Співдружності, - його фельдмаршальський жезл та відзнаки з Данії й Греції.

Фото: ЕРА/UPG

Період національної жалоби в Британії закінчується в день похорону. Прапори на всіх державних будівлях у країні приспущені до 8 ранку наступного дня.