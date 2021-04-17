Макрон про Донбас: разом з Україною та Німеччиною рішуче налаштовані на пошук політичного рішення

Ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля.

Франція разом з Україною та Німеччиною надалі рішуче налаштована на пошук політичного рішення щодо ситуації на Донбасі, що є єдиним можливим.

Про це президент Франції Емануель Макрон написав у Твіттері.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

“Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим”, – йдеться у його повідомленні.

Він також подякував Зеленському за обміни.

“Давайте і надалі разом підтримуємо динаміку, започатковану між Україною та Францією”, – додав президент.

Merci pour nos échanges cher @ZelenskyyUa, дякую!

Continuons à porter ensemble la dynamique engagée entre l'Ukraine et la France. Давайте і надалі разом підтримувати динаміку, започатковану між Україною та Францією. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.