Макрон про Донбас: разом з Україною та Німеччиною рішуче налаштовані на пошук політичного рішення

Франція разом з Україною та Німеччиною надалі рішуче налаштована на пошук політичного рішення щодо ситуації на Донбасі, що є єдиним можливим.
Про це президент Франції Емануель Макрон написав у Твіттері.
Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021
“Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим”, – йдеться у його повідомленні.
Він також подякував Зеленському за обміни.
“Давайте і надалі разом підтримуємо динаміку, започатковану між Україною та Францією”, – додав президент.
Merci pour nos échanges cher @ZelenskyyUa, дякую!— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021
Continuons à porter ensemble la dynamique engagée entre l'Ukraine et la France. Давайте і надалі разом підтримувати динаміку, започатковану між Україною та Францією.
Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.