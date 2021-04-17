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Макрон про Донбас: разом з Україною та Німеччиною рішуче налаштовані на пошук політичного рішення

Ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля.

Макрон про Донбас: разом з Україною та Німеччиною рішуче налаштовані на пошук політичного рішення
Фото: EPA/UPG

Франція разом з Україною та Німеччиною надалі рішуче налаштована на пошук політичного рішення щодо ситуації на Донбасі, що є єдиним можливим.

Про це президент Франції Емануель Макрон написав у Твіттері.

“Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим”, – йдеться у його повідомленні.

Він також подякував Зеленському за обміни.

“Давайте і надалі разом підтримуємо динаміку, започатковану між Україною та Францією”, – додав президент.

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.

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