Наближаємося до засідання “Нормандської четвірки”, - Зеленський

Триває робота над підготовкою наступної зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандського формату (Україна, Франція, Німеччина та Росія).

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі в Парижі з очільниками Франції та Німеччини Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель.

За словами Зеленського, політичні радники керівників чотирьох держав 19 квітня працюватимуть над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Вважаю, що ми наближаємося до наступного засідання «Нормандської четвірки». Вважаю, що воно можливе. 19 квітня буде засідання радників «Нормандської четвірки». Буде обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери, зроблені французькою та німецькою стороною. Будуть доповнення від України. Ці кластери розглядаються також Росією. Всі чотири країни підготують додатки до цих кластерів: з чим згодні, з чим не згодні", – наводить слова Зеленського пресслужба голови держави.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський прилетів у Францію з робочим візитом.

Напередодні візиту до Франції Зеленський дав інтерв'ю Le Figaro, в якому заявив, що покладає великі сподівання на Макрона у розблокуванні "нормандського формату".